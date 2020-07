Aggressione e intossicazione etilica – SIRENE DI NOTTE

Gli interventi dei soccorsi nella notte fra il 4 e il 5 luglio.

Aggressione a Cirimido

I soccorritori sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Cirimido in via Vittorio Veneto per un’aggressione. A essere coinvolti due uomini rispettivamente di 43 e 46 anni. L’allarme è scattato poco dopo le 23, sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovello. Una volta prestati i soccorsi le due persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Cantù per le medicazioni e gli accertamenti del caso. In viale Vittorio si è precipitata anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù per ricostruire quanto accaduto e accertare le responsabilità e i motivi che hanno scatenato la lite degenerata.

Un’altra aggressione si è verificata in piena notte, alle 3.38, in piazza Giovanbattista Carminati a San Fedele Intelvi dove i sanitari sono stati allertati per soccorrere un giovane di 28 anni, che è stato portato poi in codice verde all’ospedale di Menaggio. Sul posto anche i carabinieri

Altri interventi nella notte

Allo scoccare della mezzanotte i soccorritori sono stati mandati in viale Giulio Cesare a Como per un prestare aiuto a una donna di 50 anni che è finita contro un ostacolo mentre si trovava alla guida dell’auto. Fortunatamente nello scontro ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata all’ospedale di Como per le medicazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Dieci minuti prima dell’una invece altro intervento a Mozzate in via Perego dove è stato registrato un altro incidente. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone, una donna di 38 anni e un uomo di 46, finite fuori strada con l’auto. Sono state portate a Tradate per le medicazioni, ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.

Intossicazione etilica

Poco dopo le 2 è scattato l’allarme a Eupilio in località Bagnoli per un’intossicazione etilica. A dover ricorrere alle cure dei soccorritori è stata una donna di 48 anni le cui condizioni inizialmente sembravano gravi. Arrivati sul posto i sanitari hanno prestato i primi soccorsi e poi l’hanno trasportata in codice verde all’ospedale di Erba per tutti gli accertamenti necessari.