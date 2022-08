Aggressione e ubriachi, notte di passione nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Aggressione e ubriachi soccorsi dai sanitari: un'altra notte di passione, sabato 27 agosto, in provincia di Como.

Incidenti stradali: auto fuori strada

Incidente stradale alle prime luci dell'alba a Merone. Intorno alle 5.30, in via Roma, una vettura con a bordo un ragazzo di 21 anni è uscita di strada ed è finita contro un. ostacolo. I sanitari sono stati allertati in codice rosso. Sul posto un'ambulanza e un'automatica. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Erba per accertamenti, fortunatamente in codice verde.

Ubriachi soccorsi in strada

Soccorritori al lavoro a Erba, in via Armando Diaz intorno alle 4. Un uomo di 27 anni si è sentito male per aver alzato un po' troppo il gomito. Allertati anche i Carabinieri. Scena analoga, ma alle 21.40 a Como, in piazza Vittoria. Questa volta è stata chiamata un'ambulanza della Croce azzurra di Como per aiutare un uomo di 52 anni.

Aggressione a Carlazzo

Da segnalare anche un aggressione a Carlazzo, ieri sera alle 23.17, in via Mercato: coinvolto un uomo di 37 anni che è stato trasportato dai sanitario della Croce azzurra di Porlezza all'ospedale di Menaggio. Sul posto i Carabinieri per accertamenti.