È successo oggi, mercoledì 14 settembre 2022, poco prima delle 13: si è verificata un'aggressione in piazza Garibaldi ai danni di un uomo di 61 anni.

Aggressione in piazza Garibaldi a Cantù: pugno in faccia a un 61enne

In pieno centro a Cantù, nel suo cuore pulsante, la piazza Garibaldi, si è verificata oggi un'aggressione ai danni di un uomo di 61 anni. Sul posto si sono precipitati la Croce Rossa di Lipomo, che ha subito prestato soccorso all'uomo, la Polizia Locale e i Carabinieri di Cantù. Secondo quanto raccontato da un testimone in piazza l'uomo avrebbe detto ad un gruppo di ragazzi che stavano giocando a pallone di non farlo, perché vietato. A quel punto uno dei ragazzi si sarebbe diretto verso l'uomo per sferrargli un colpo in volto, arrecandogli una ferita al sopracciglio. Le Forze dell'Ordine sono ora al lavoro per verificare quanto accaduto. L'uomo è stato trasportato in codice verde, quindi in condizioni stabili e non gravi, all'ospedale.