Aggressioni a Bellagio e Lurago d’Erba SIRENE DI NOTTE

Notte movimentata per i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che oltre che per due aggressioni a Bellaggio e Lurago d’Erba sono intervenuti anche a Inverigo e San fede Intelvi.

Aggressioni a Bellagio e Lurago d’Erba

Serata finita male per un 18enne a Lurago, vittima di un’aggressione a Bellagio poco dopo le 3.30, in via Paolo Carcano. Sul posto dopo l’allarme sono arrivati i carabinieri di Como e un’ambulanza in codice giallo, che dopo avergli prestato le prime cure lo ha trasportato all’ospedale di Lecco senza gravi ferite. A finire in ospedale circa un’ora dopo anche un 34enne aggredito per strada dopo le 4.30 in via Roma a Lurago d’Erba e portato in codice verde all’ospedale di Erba.

Malori e incidenti

Appena scoccata la mezzanotte, soccorsi impegnati anche a Centro Valle Intelvi, a San Fedele, dove una donna di 92 anni è stata colta da un malore in via per Casacco e portata per le cure all’ospedale di Menaggio, in codice verde, e all’1 per un’altra donna di 53 anni sentitasi male in un locale di Cernobbio. Nulla di grave fortunatamente, tanto che non si è nemmeno reso necessario il trasporto in ospedale. Infine nella primissima mattinata due incidenti a Inverigo e a Cantù. Nel primo, alle 5 in via Aristide Magni, ferita in maniera lieve una 28enne portata poi all’ospedale di Erba. Nel secondo avvenuto invece a Cantù in via Torre, ignote le generalità della persona ferita e soccorso in codice giallo. Su entrambi gli eventi, intervenuti oltre ai soccorsi anche i carabinieri della Compagnia di Cantù per i rilievi del caso.

