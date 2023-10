Aggressioni e insulti alla moglie, anche davanti ai figli: 53enne allontanato da casa

Non potrà più avvicinarsi alla casa di famiglia e nemmeno alla moglie, che tra poco diventerà la ex moglie. Questo il destino di un 53enne che nei giorni scorsi è stato oggetto di un'ordinanza di allontanamento da parte dei militari della stazione dei Carabinieri di Lurago d'Erba.

L'ultimo episodio, poi la querela

Il provvedimento scaturiva in seguito alla querela presentata dalla moglie, la quale lamentava che da oltre un anno gli atteggiamenti del marito erano diventati aggressivi, ingiuriosi e denigratori anche in presenza dei figli minorenni, in seguito alla decisione di avviare le pratiche di separazione.