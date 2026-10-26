Aggressioni e minacce al personale del Sant’Anna: due arresti

In manette un 30enne milanese, residente a Monguzzo, e un 67enne di Bellano, ma residente in Centro Valle Intelvi che tra sabato e domenica hanno aggredito - in due distinte occasioni - il personale sanitario del nosocomio

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Hanno aggredito il personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in due occasioni diverse. Per loro sono così scattate le manette.

Si tratta di un 30enne milanese, residente a Monguzzo, e un 67enne di Bellano, ma residente in Centro Valle Intelvi, entrambi arrestati dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate nei confronti del personale del nosocomio comasco.

Per quanto riguarda il primo episodio, intorno alla mezzanotte di sabato 24 ottobre le Volanti sono state inviate presso l’Ospedale S. Anna, dove era stato segnalato, alla Sala Operativa della Questura, tramite l’allarme anti violenza l’atteggiamento aggressivo e violento di un 30enne che si trovava al Pronto Soccorso e che era arrivato nel nosocomio nella serata di venerdì a causa del suo stato di alterazione per abuso di sostanze stupefacenti.

Il primo episodio: arresto e trasferimento al Bassone

Arrivati in ospedale i poliziotti hanno immobilizzato l’uomo, che stava continuando nel suo atteggiamento violento e, dopo aver raccolto le testimonianze dei sanitari e degli addetti della sicurezza, lo hanno portato in Questura, dove è stato arrestato per aggressione e minacce ai danni di personale sanitario e denunciato per interruzione di pubblico servizio ed associato alla Casa Circondariale “Bassone” di Como.

Il secondo episodio: 67enne arrestato dopo l’aggressione in Psichiatria

Il secondo episodio è accaduto alle 7.45 di domenica 25, quando un 67enne si è presentato nel Reparto di Psichiatria chiedendo con insistenza di far visita ad una sua conoscente li ricoverata. In seguito al diniego del personale sanitario, l’uomo si era allontanato, per poi ripresentarsi nuovamente verso le ore 10 con le medesime intenzioni.

In quest’ultima circostanza però l’uomo, che si trovava in compagnia di un’altra persona, al nuovo diniego ha aggredito il personale sanitario. Anche in questo caso è scattato l’allarme “antiaggressione” in Questura e gli uomini della Volante, una volta arrivati in ospedale, hanno trovato l’uomo in stato di alterazione, motivo per il quale lo hanno immobilizzato e portato in Questura, dove è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del direttissimo.