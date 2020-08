Sarà un’estate di lavori a Figino Serenza. Nel mese di agosto, infatti, prenderanno il via diverse operazioni pubbliche su cui l’Amministrazione stava lavorando.

Agosto di cantieri per Figino Serenza

A breve si partirà dai lavori per il nuovo campo da calcio, per cui verrà allestito il cantiere; il nuovo manto e il progetto di riqualificazione valgono un investimento di 635mila euro. Lo stesso vale per Villa Ferranti, i cui lavori (in pausa per Covid) sono ora pronti a ripartire, con una stima di chiusura del primo lotto entro Natale 2020 (750mila euro di investimento). Anche la palestra di di viale Vittoria subirà dei miglioramenti in estate, in particolare all’impianto luci con una sostituzione con corpi illuminanti a led e alla riqualificazione energetica (per 70mila euro di contributo). Ma non è finita qui: sono stati stanziati e suddivisi i 350mila euro percepiti da Regione Lombardia per interventi sul territorio. In particolare, 154mila euro verranno dedicati alle medie di Figino e Novedrate per il rifacimento della centrale termica e del manto della palestra. Un progetto che ha coinvolto anche del Comune di Novedrate con 76mila euro di investimento: «L’obiettivo di queste operazioni è la messa in sicurezza.

