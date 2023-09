40enne finisce con il braccio nel macchinario agricolo

È successo ieri, mercoledì 20 settembre 2023, a Cucciago, in via per Navedano e proprio nei pressi del confine con il Comune di Senna Comasco. Un uomo sulla 4oina è rimasto ferito mentre coltivava il terreno utilizzando un macchinario agricolo: dalle prime informazioni il 40enne sarebbe rimasto incastrato con il braccio e avrebbe riportato multiple lesioni.

I soccorsi

L'episodio si è verificato poco prima delle 18.30 quando gli abitanti della zona hanno sentito l'uomo urlare. Una volta raggiunto gli hanno prestato soccorso spegnendo il rullo e chiamando i soccorsi. Il 118 si è presentato sul posto con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù.

Valutate le condizioni dell'uomo, che presentava fratture multiple al braccio e ferite anche all'addome, il personale sanitario ha optato per il trasporto in ospedale in codice giallo al Sant'Anna.

Il luogo dell'incidente