Agricoltura, sanatoria migranti: Zoffili (Lega) convoca il Ministro Teresa Bellanova in bicamerale

“Facendo seguito al dibattito svoltosi in data odierna nell’ambito dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono a chiederle di svolgere un’audizione dinanzi al comitato in merito agli intendimenti del Governo relativi alla regolarizzazione dei migranti come misura in risposta all’emergenza del Covid-19”. Questo è il testo della lettera che Eugenio Zoffili, Presidente della bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione ha trasmesso ieri al Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova convocata a San Macuto.

Zoffili ha inoltre chiamato in audizione urgente il Ministro dell’Interno Lamorgese e il Ministro della salute Speranza per relazionare sull’emergenza in corso con particolare riferimento agli sbarchi di Lampedusa, Pozzallo e sulle coste siciliane e della Sardegna.