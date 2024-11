Ai domiciliari in una casa non idonea: arrestato 59enne con precedenti per furto aggravato

Era ai domiciliari in una casa non idonea: arrestato 59enne di Inverigo. L'intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Lurago d’Erba, nel pomeriggio di ieri lunedì 11 novembre.

Era ai domiciliari per furto aggravato

In particolare, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni di Inverigo, celibe, disoccupato e con precedenti penali alle spalle. Già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento elettronici, è stato ulteriormente colpito da Ordinanza di aggravamento della misura emessa dal Tribunale di Monza, A.G., dopo avere constatato l’inidoneità dell’abitazione in cui era ai domiciliari. E’ stato quindi portato al carcere Bassone.