Aib Tavernerio: il gruppo di volontari si presenta in un open day.

Aib Tavernerio: il gruppo di volontari si presenta in un open day

L'appuntamento è per giovedì 23 febbraio 2023 alle 21, presso il centro civico "Livatino" di via Risorgimento. In quella sede si potrà scoprire come è possibile aiutare la propria comunità; salvaguardare il proprio territorio; far parte di un gruppo e prendere parte agli eventi e alle manifestazioni del paese: sarà infatti una serata dedicata a presentare le tante attività che il gruppo Aib svolge sia come gruppo antincendio che come Protezione civile.

Saranno inoltre esposti mezzi e attrezzature utilizzati dai volontari del sodalizio, ma anche dispositivi antincendio e impianti utilizzati per le telecomunicazioni. L'appuntamento è patrocinato dal Comune di Tavernerio e tutta la cittadinanza è invitata.