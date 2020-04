Aido, la Giornata nazionale della donazione diventa social

La Giornata nazionale donazione di organi e tessuti, promossa da Aido, è social: i testimonial sono gli operatori del gruppo comunale “Angelino Moretti” di Uggiate Trevano.

Aido, appello a diventare donatori

La Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti è stata indetta per domenica 19 aprile 2020. A causa dell’emergenza Covid-19, tutti gli eventi nazionali, regionali e locali non potranno svolgersi come da tradizione (eventi in piazza, convegni, eventi sportivi, ecc…). In un contesto, sociale e mediatico, particolarmente delicato e denso di informazioni sull’emergenza coronavirus, la celebrazione e la comunicazione sulla Giornata nazionale dovrà adattarsi al contesto e rinnovare le proprie abitudini. Gli strumenti di comunicazione a disposizione saranno, quindi, il web e i social network. Il cuore della giornata nazionale sarà un’iniziativa fotografica che avrà come soggetti e testimonial gli operatori sanitari della Rete nazionale trapianti e che sarà lanciata sui canali ufficiali della campagna “Diamo il Meglio di noi”.