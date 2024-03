Aido provinciale: l'albavillese Angela Bartesaghi confermata alla presidenza

Aido provinciale festeggia i cinquant'anni di attività e rinnova il suo direttivo: confermata alla presidenza Angela Bartesaghi, al suo terzo mandato.

A.I.D.O. Como ha solo 3 gruppi comunali: Alzate Brianza, Cantù e Uggiate Trevano molto attivi e efficienti con iniziative e progetti futuri.

Durante la mattinata hanno portato i saluti il sindaco di Albavilla, Giuliana Castelnuovo, e l'assessore regionale Alessandro Fermi.

La riunione è stata occasione per rinnovare il direttivo dell'Aido provinciale: alla sua guida è stata confermata Bartesaghi; le sue vice sono Barbara Moretti e Beatrice Perego.

Le altre cariche: amministratore Silvia Brambilla; segretario Marcello Merlo; consiglieri Angelico Pesenti; Paolo Bettin; Sergio Cattaneo; Lucia Valsecchi; Fausto Frangi; Roberta Ghielmetti; revisore dei conti Edoardo Parravicini.

Bartesaghi ha commentato così la sua ricomferma alla guida di Aido.

"L'obiettivo principale per tutti noi è portare Aido nelle scuole e tra le giovani generazioni, Como e sui gruppi comunali lo stanno già facendo e continuerà usando anche strumenti innovativi creati dal Regionale. Voglio ringraziare tutti i miei gruppi che hanno voluto ancora, come terzo mandato, votare me come presidente: ne sono lusingata, cercherò di procedere come ho sempre fatto con la mia presenza e determinazione cercando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Grazie a tutti di vero cuore: Aido è un dono d'amore e noi tutti continueremo donare il nostro tempo con amore per l'associazione".