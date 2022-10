Aism e Bric's insieme in un progetto bellissimo - IL VIDEO

Aism e Bric's insieme in un progetto bellissimo: gli scarti della lavorazione della pelle diventano un regalo solidale.

La novità - raccontata sabato dal Giornale di Olgiate, con un ampio servizio in edicola in questi giorni e anche scaricabile nella versione digitale - è di quelle che mette in mostra un valore aggiunto. Sinergia tra Aism e l'azienda di valigeria fine Bric's di Olgiate Comasco per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Sostenibilità, economia circolare e solidarietà sono le basi del progetto che mette in campo i ritagli della lavorazione della pelle, poi trasformati in una pochette solidale, con l’inedito marchio "Bric’s per Aism".

Il progetto solidale

Il progetto, innovativo in Italia, è frutto della visione responsabile della famiglia Briccola e della motivazione di Roberta Amadeo, campionessa del mondo, europea e d’Italia di hand bike, con il contributo di IRaise, società che si occupa di sostenibilità.

Dagli sfridi generati dalla lavorazione delle pelli nella produzione di articoli da viaggio alla ricerca per la salute, questo il salto generato dalla collaborazione: i ritagli di pelle vengono recuperati e valorizzati, lavorati da sapienti mani artigiane e messi a disposizione di cittadini e aziende come regalistica solidale.

Testimonial d'eccezione

Il ricavato della vendita delle pochette servirà per sostenere il centro riabilitativo a Como e la ricerca sulla sclerosi multipla. La forza del progetto si è sviluppata anche tramite la passione per la bicicletta, che ha dato un valore aggiunto alla presentazione: sabato 8 ottobre Roberta Amadeo, con i fratelli Giovanni e Roberto Briccola, presidente di Bric's, entrambi appassionati di ciclismo, insieme ad altri amici, hanno pedalato da Como a Tremezzina, per sottolineare come le fatiche, insieme, si possono superare. L’accordo è stato siglato nel suggestivo contesto del Grand Hotel Tremezzo, grazie all’attenzione responsabile dimostrata dalla proprietà e dal direttore generale Silvio Vettorello. Come sottolinea Roberto Briccola, presidente di Bric’s, il valore aggiunto del progetto è notevole: "Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Aism. Da un loro suggerimento abbiamo concretizzato il concetto di economia circolare che si basa essenzialmente sulla sostenibilità e nel caso concreto di Bric’s poter utilizzare ritagli di pelle e tessuti che solitamente sono destinati al macero. L’invito di Aism ha spronato i nostri stilisti a disegnare e realizzare oggetti di piccole dimensioni, come il necessaire proposto per il Natale 2022: racchiude il fascino del made in Italy, la bellezza dei nostri materiali e la praticità d’uso". Roberta Amadeo è entusiasta: "Produttività, responsabilità sociale, sostegno alle persone con sclerosi multipla, chiudono il cerchio della collaborazione e generano solidarietà».