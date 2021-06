Aiuole completate in via Roma, nuovo look in centro

Aiuole completate nella giornata di oggi in via Roma, a Olgiate Comasco, andando così a definire il nuovo volto della zona centrale in cui sono state realizzate due rotatorie.

Aiuole completate con le piantumazioni

Alla nuova viabilità - rotonde ultimate e percorribili dallo scorso 14 maggio nel tratto tra via Volta e via Milano - finalmente si accompagnano le aiuole. La piantumazione, avviata nella mattinata odierna, è stata completata. E ora la nuova isola pedonale si mostra come era stata pensata e attesa dall'Amministrazione comunale. Fiori e piante a basso fusto per dare un tocco di colore.

La soddisfazione del sindaco

Osservando l'insieme delle opere, aiuole comprese, il primo cittadino Simone Moretti esterna soddisfazione: "Ci eravamo impegnati a migliorare l’arredo urbano del centro di Olgiate, avendo esempi virtuosi nei Comuni vicini e la scelta di riservare un angolo verde del nuovo marciapiede, alla luce del risultato finale, credo sia piacevole e azzeccata".

La stoccata a chi criticava le "presunte fontane"

Il sindaco insiste e si toglie un sassolino dalla scarpa. "Ringrazio gli uffici comunali e l’assessore ai Lavori pubblici Flavio Boninsegna, che assieme a me hanno passato due mesi abbastanza sotto pressione per i lavori in centro e per le fantomatiche fontane... L’opera di riqualificare Olgiate con la ricerca anche del bello deve continuare anche in futuro". Stoccata, quindi, a chi, sui social network, aveva reiteratamente "equivocato" gli scavi delle aiuole con un intervento di predisposizione per fontane.