Al bar con pistola, coltello ed esplosivi: denunciato un 41enne

Al bar armato di pistola, coltello ed esplosivi: denunciato un 41enne. E' successo nella notte di giovedì 17 ottobre a Lurago d'Erba.

L'intervento dei Carabinieri al Bar Bolero

L'intervento è avvenuto nella notte del 17 ottobre: un equipaggio del pronto intervento dei Carabinieri di Cantù, su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, è stato inviato al bar Bolero di piazza San Rocco, a Lurago: alcuni avventori avevano segnalato l'uomo segnalato fuori dal locale: si tratta di un 41enne italiano, pregiudicato, di Seveso.

Sottoposto a perquisizione, il 41enne è stato trovato in possesso di un coltello nascosto nel calzino della gamba sinistra e ancora, nella cintola dei pantaloni, custodiva 4 candelotti esplosivi avvolti con del nastro adesivo nero, con massa attiva di 48 grammi ciascuno, risultati essere di categoria F4 per cui è necessaria apposita autorizzazione per l’acquisto e la detenzione, di cui è risultato sprovvisto. La perquisizione è stata estesa anche alla casa del fermato senza rinvenire altro.

L’uomo è stato denunciato alla Procura di Como per il porto d’armi abusivo del coltello e per la detenzione di materie esplodenti. Per quanto concerne i 4 candelotti, sono in corso le procedure per il loro brillamento con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Artificieri di Milano.