Al Cardinal Ferrari la gioia dei bambini per il rientro a scuola VIDEO

Finalmente i bambini possono tornare sui banchi. Sarà un inizio di anno decisamente particolare per gli studenti chiamati a frequentare il 2020-21 tra distanziamento e mascherine.

Al Cardinal Ferrari la gioia dei bambini per il rientro a scuola

Le lezioni in presenza si erano bloccate nel mese di febbraio a causa dell’emergenza sanitaria, in queste prime settimane di settembre si rientra in classe. Oggi, lunedì 7 settembre 2020, gli alunni della scuola Cardinal Ferrari di Cantù hanno fatto le loro prime ore di lezione.

Quante emozioni per il rientro

Ci siamo fatti raccontare le emozioni del rientro direttamente dalla voce dei bambini…

“E’ un po’ strano, ci sono tante nuove regole. Ad esempio i banchi sono tutti distanti. Siamo contente di essere tornate, a casa ci annoiavamo. Non vediamo l’ora che arrivi domani…”, raccontano le bambine di 5^ A, classe che ha accolto anche un nuovo studente.

“Il rientro è andato bene, è stato bello. Ci siamo salutati e abbiamo raccontato le nostre vacanze”, spiega un altro bambino.