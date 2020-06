Al centro di raccolta rifiuti di Alzate, accesso senza prenotazione

Alla ecostazione di Alzate non servirà più la prenotazione: la novità entrerà in vigore domani, martedì 23 giugno 2020.

Alla ecostazione di Alzate, accesso senza prenotazione

Da domani, martedì 23 giugno 2020, gli accessi al Centro raccolta rifiuti di via Valfrancia da parte dei privati e delle attività economiche avverranno liberamente senza necessità di prenotazione, nel rispetto degli orari di apertura.

Restano tuttavia invariate per gli utenti le modalità di conferimento in essere: è consentito il conferimento di tutti i rifiuti assimilabili agli urbani; potrà accedere al Centro raccolta rifiuti un solo utente alla volta e solo in automobile (non sono ammessi accessi in moto, bici o a piedi); l’accesso è consentito solo indossando guanti e mascherina.