Al San Teodoro incontro con Carlo Cottarelli

Mercoledì 6 ottobre, alle 21, al Teatro San Teodoro di Cantù, incontro con il professor Carlo Cottarelli.

Incontro con Carlo Cottarelli

L'evento dal titolo "Il confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà" è parte di una serie di incontri, organizzati dalla nostra associazione, sugli effetti del Covid19, durante i quali è stato possibile dialogare insieme ad ospiti quali, tra gli altri, i professori Valerio Onida e Massimo Cacciari.

A conclusione della serata, che nelle intenzioni di Cantù Oggi 360, associazione organizzatrice, vorrà essere un momento di riflessione e approfondimento sugli effetti e sulle opportunità che la crisi pandemica ha avuto sulla nostra economia, ci sarà un momento di di dialogo tra il professor Carlo Cottarelli e gli ospiti presenti in sala, in cui sarà possibile porre domande In ottemperanza alle restrizioni legale al covid19, è necessario presentarsi mandando una email all'indirizzo info@cantuoggi360.it. Sarà necessario presentarsi muniti di green pass entro le 21 al fine di mantenere il posto riservato.