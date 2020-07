Pronti, via. Partono lunedì, 13 luglio, i lavori per il rifacimento del tratto fognario di via Plinio che permetteranno la posa di nuove tubature. Il cantiere, approvato dalla Giunta comunale di Erba, avrà un costo di circa 225mila euro e le opere saranno interamente finanziate da Como Acqua.

Al via il cantiere in via Plinio a Erba: rivoluzione viabilità

“I primi giorni saranno quelli che comporteranno più disagi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanetti – Per circa tre giorni il cantiere sarà davanti alla Farmacia Robbio: per questo sarà necessario, per gli automobilisti che provengono dalla Malpensata, deviare in via Plinio per raggiungere il tratto superiore di via XXV Aprile. Sarà comunque possibile la svolta a sinistra, su via Volta. Per coloro che viaggiano in senso opposto, invece, si potrà scendere fino all’intersezione di via Volta e, per proseguire sul corso in direzione del passaggio a livello, bisognerà svoltare in via Volta e immettersi nuovamente sul corso da via Fiume”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 11 luglio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui