Al via la messa in sicurezza della rete fognaria: lavori da 1 milione di euro a Tavernerio

Da lunedì 28 ottobre fino a fine lavori, per rifacimento con potenziamento del collettore fognario principale e di consolidamento dei ponti canale, sarà chiusa la strada campestre che costeggia il Torrente Cosia da Tavernerio (zona laghetto) a Camnago Volta in località Ravanera, all'altezza del bivio che porta al Campo Sportivo Borella.

"Opere fondamentali per il nostro paese"

Le opere, dal costo totale di 1.050.000 euro, sono appaltate da Como Acqua. Gli interventi permeteranno di risolvere alcune criticità verificatesi in questi anni proprio per via dell'impianto di vecchia data.

"Dopo i lavori di progettazione e organizzazione dei lavori degli scorsi mesi, finalmente parte un'opera fondamentale per il nostro paese che metterà in sicurezza il collettore fognario che raccoglie tutte le acque nere del comune per trasportarle al depuratore di Como - ha commentato il sindaco Mirko Paulon - Negli ultimi anni abbiamo avuto diverse criticità con un impianto ormai non più adeguato a un territorio così urbanizzato. È un intervento che mette in sicurezza anche il territorio protetto dal Plis Valle del Torrente Cosia essendo le condotte fognarie adiacenti all'alveo del fiume. Ringraziamo la società Como Acqua per aver avviato quest'opera così importante per il nostro territorio".