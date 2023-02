Al via la rassegna "Grandi autori" di Bcc e Ageo: primo ospite è Andrea Vitali. L'appuntamento è per giovedì 9 marzo alle 20.45 nella Sala Maggi della sede Bcc Brianza e Laghi, ed è organizzato dalla banca con l'associazione Ageo per celebrare il 70° di fondazione dell'istituto bancario.

Al via la rassegna "Grandi autori" di Bcc e Ageo: primo ospite è Andrea Vitali

Giovedì 9 Marzo 2023 alle 20:45 l'autore Andrea Vitali sarà ospite alla Sala Maggi di Bcc Brianza e Laghi (via IV Novembre, 549, ad Alzate Brianza) per presentare il suo ultimo romanzo "Cos'è mai una firmetta", edito da Garzanti. L'appuntamento è organizzato nell'ambito delle celebrazioni del 70° di fondazione dell'istituto bancario. E' organizzato con la collaborazione dell'associazione Ageo e l'ingresso è libero. Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare una mail a ageorsenigo@gmail.com.

Chi è Andrea Vitali

Nato il 5 febbraio 1956 a Bellano, un piccolo paese in provincia di Lecco, Vitali è cresciuto con i cinque fratelli nel piccolo paese sulla sponda orientale del lago di Como. Fin da giovane coltiva la passione per la scrittura, vorrebbe fare il giornalista, ma dopo il Liceo, per soddisfare le aspirazioni dei genitori, si iscrive alla facoltà di Medicina, laureandosi nel 1982 presso l'Università Statale di Milano. La sua naturale inclinazione per la scrittura riesce comunque a trovare espressione nel 1990, quando esordisce in campo letterario con la pubblicazione de "Il procuratore", un romanzo breve che sancisce la sua nascita come scrittore. Le sue opere sono spesso ambientate sulle rive del lago di Como e raccontano la provincia e le persone che vi abitano. Ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il Premio letterario Piero Chiara (1996) e il Premio Grinzane Cavour (2004).