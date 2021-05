Al via le Giornate Fai 2021 di primavera: tanti percorsi da scoprire nel Comasco.

Hanno preso il via questa mattina, sabato 15 maggio 2021, le Giornate Fai 2021 di primavera che proseguiranno, anche sul territorio comasco, per tutto il fine settimana. Interessanti e originali le aperture e i percorsi studiati dalla Delegazione di Como sul territorio della provincia lariana. Da non perdere “Blevio, suggestioni d’arte sulla riva del lago”, “Le ville di Albese con Cassano”, Villa Clerici, Villa Sormani Andreani Verri a Lurago d’Erba e Villa Casana a Novedrate. Come di consueto inoltre saranno aperti i beni del Fai: Villa del Balbianello a Tremezzina, Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda e la Torre del Soccorso a Ossuccio.