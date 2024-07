Al via lo stage internazionale per giovani musicisti

Stage internazionale per giovani musicisti: Olgiate Comasco accoglie 60 partecipanti italiani e spagnoli.

Edizione numero 22 dello stage internazionale

Organizzato dal Corpo musicale olgiatese, inizia oggi, domenica 21 luglio, e proseguirà sino a domenica 28 luglio, diretto dai maestri Edoardo Piazzoli e Rafael Garrigos Garcia. Prove al mattino e al pomeriggio: una settimana di full immersion tra prove e concerti per 60 partecipanti: una dozzina di olgiatesi, 15 spagnoli e il resto dalla provincia comasca e da quella di Varese.

Trasferte prestigiose

Ragazze e ragazzi avranno l'opportunità di esibirsi in location suggestive. Il primo concerto, infatti, avrà come cornice piazza San Rocco, a Lugano, in Svizzera: mercoledì 24 luglio alle 21. La serata successiva, invece, l’orchestra di stagisti salirà a Laino Intelvi: concerto alle 21 in piazza della Vittoria. Poi in Liguria, venerdì 26 luglio, alle 21 in piazza Marconi a Lavagna (Genova).

Concerto finale nel cortile del Medioevo

Il sipario sull'atteso Stage internazionale per giovani musicisti calerà domenica 28 luglio a Olgiate Comasco: alle 11, in Sala consiliare, il sindaco consegnerà gli attestati ai 60 partecipanti. In serata, con inizio alle 21, il tradizionale concerto nel cortile del Medioevo. Lo scorso anno la serata finale si era rivelata una festa eccezionale, con i giovani entusiasti e divertitisi a suonare anche dopo il concerto.