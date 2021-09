Albavilla, Cineteatro della Rosa riapre al pubblico

Il Cineteatro della Rosa riapre al pubblico dopo tanti mesi di chiusura a causa della pandemia.

Cineteatro della Rosa riapre al pubblico

A comunicarlo lo staff della struttura albavillese, con un post pubblicato ieri, sabato 4 settembre 2021: "Con un pizzico di emozione, il Cineteatro della Rosa è pronto a riaprire in completa sicurezza!" Ovviamente saranno adottate tutte le misure per garantire la sicurezza di spettatori e staff: rilevazione della temperatura corporea all'ingresso; obbligo di indossare la mascherina a coprire naso e bocca; l'ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green pass, unitamente a un documento di identità valido. I soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ( al momento minori di 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica potranno accedere senza Green pass ma dovranno presentare documento di identità valido. I posti a sedere sono tuttora ridotti per garantire il distanziamento sociale.

Nelle scorse ore, il Cineteatro della Rosa ha inoltre fatto sapere che, all'insegna della ripartenza, è alla ricerca di nuovi volontari che entrino a fare parte dello staff. "Abbiamo bisogno del tuo prezioso aiuto: contattaci sui nostri social oppure scrivici a info@cineteatrodellarosa.it. Contiamo su di te!"