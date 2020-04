Albavilla, da giovedì 30 aprile riaprono i cimiteri

Albavilla, da domani, giovedì 30 aprile 2020, riapriranno i cimiteri. Lo ha annunciato il sindaco Giuliana Castelnuovo.

La riapertura dei campisanti di Albavilla e Carcano sarà avviata da domani, giovedì, nel rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da coronavirus. Albavilla è il primo paese della provincia a riaprire i cimiteri dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus.

“Riapriamo i cimiteri, nel rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica – spiega il sindaco Castelnuovo – Ad Albavilla si potrà portare un fiore e sarà consentito ricordare chi ha di recente perso i propri cari e per le prescrizioni dell’attuale stato emergenziale non li ha ancora potuti salutare e visitare degnamente. Abbiamo ritenuto giusto e doveroso riaprire, sia per i nostri cittadini sia per quelli che non ci sono più. Ho fiducia nei nostri cittadini e nel rispetto delle norme da parte loro. La Protezione civile ci darà una mano: sarà all’ingresso a verificare il rispetto delle regole e, nel limite del possibile, a dare mascherine e guanti a chi non ne avesse. Gli orari dei cimiteri, sia per feriali che festivi, saranno 8-17.30”.