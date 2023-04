Albavilla, dependance distrutta dalle fiamme: nessun ferito.

I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire d'urgenza questa mattina, sabato 8 aprile 2023, presso una abitazione di via Prealpi ad Albavilla: la dependance della casa infatti era avvolta dalle fiamme. Sul posto, intorno alle 8.50 del mattino, quattro mezzi del comando di Como e del distaccamento di Erba per domare l'incendio.

La dependance, di circa 20 metri quadrati, è andata distrutta dalle fiamme ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Non sono mancati momenti di apprensione durante l'intervento di soccorso per una bombola di GPL che presentava una perdita, ma che è stata prontamente messa in sicurezza dai soccorritori.