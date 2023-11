Albavilla dice addio a Renato Veronelli: aveva 84 anni

Albavilla è un paese in lutto dopo la scomparsa di Renato Veronelli. L'uomo, 84 anni, era molto conosciuto e amato in paese grazie al suo impegno sociale, infatti era il vicepresidente del Circolo Ricreativo Albavilla, associazione con sede a Villa Giannimola che propone tante e diverse attività per gli anziani.

I funerali

I funerali si celebreranno oggi, sabato 25 novembre 2023, nella chiesa parrocchiale di San Vittore alle 14.30. Qui la famiglia, i parenti, gli amici e i conoscenti avranno la possibilità di portare il loro ultimo saluto al loro amato Renato.