Albavilla, il negozio Punto Moda dona 8 mila mascherine al Comune

Grande gesto di generosità ad Albavilla: il negozio Punto Moda ha donato 8 mila mascherine al Comune.

Seimila mascherine, ha fatto sapere il sindaco Giuliana Castelnuovo, “saranno destinate a tutti i cittadini di Albavilla, due per ogni nucleo familiare e le restanti sono state consegnate alle forze dell’ordine del territorio erbese, anche loro in prima linea, alla casa di riposo e ai volontari della protezione civile e protezione sociale che in queste settimane stanno svolgendo un servizio indispensabile per la collettività. La distribuzione a domicilio avverrà in questi giorni, le troverete nella cassetta della posta ed è resa possibile grazie all’aiuto dei volontari del servizio sociale del Comune. Le parole non bastano per esprimere la gratitudine di questo gesto”.