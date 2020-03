“Ci rendiamo disponibili a prendere parte a una rete di volontari in collaborazione con la Protezione civile in questi giorni di emergenza. Ma il Comune faccia qualcosa per stare vicino alle persone in questa situazione. Queste le richieste del gruppo di minoranza “Lista Civica Albavilla: Radici e Futuro”, presentate dai consiglieri Mattia Frigerio, capogruppo, e Marcello Molteni.

Albavilla, la minoranza avanza proposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

L’intento, oltre a dare la propria disponibilità per aiutare i volontari a servire chi è più in difficoltà, è di chiedere alla maggioranza di attuare alcuni provvedimenti per mostrare vicinanza e sostegno ai cittadini. Tra questi, i consiglieri della Lista Civica Albavilla hanno ipotizzato l’azzeramento della prima rata della Tari 2020 e di posticipare l’introduzione della tassa di soggiorno. Ma anche l’attivazione di un numero di emergenza comunale per far sì che le fasce più deboli possano fruire di servizi gratuiti a domicilio

