Albavilla punta sulla sicurezza stradale: novità in arrivo in via Saruggia

Albavilla punta sulla sicurezza: presto arriverà un autovelox mobile per rilevare le infrazioni di velocità e tre “portali” dissuasori di velocità.

Albavilla punta sulla sicurezza stradale

Lo ha rivelato l’Amministrazione comunale di Albavilla nei giorni scorsi. Nello specifico, il Comune ha in progetto il noleggio di un apparecchio velox mobile che permetterebbe di regolamentare la velocità sul territorio comunale e individuare le infrazioni. Una delle colonnine sarà collocata in via Saruggia, punto dove spesso l’alta velocità dei veicoli causa situazioni di rischio. Altre novità per via Saruggia. “Abbiamo preso parte a un bando di Regione Lombardia, denominato “Progetto sicurezza” – ha spiegato il sindaco – In cui abbiamo inserito la posa di tre “portali”: si tratta di “bracci” che servono a far sì che i mezzi pesanti non possano passare lungo la via”.

