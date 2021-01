Alberelli in dono a tutti i nuovi nati, dello scorso anno, a Lurate Caccivio.

Alberelli in regalo: sono 52

Un alberello per ogni nato nel 2020: è l’iniziativa dell’Amministrazione comunale per dare il benvenuto ai bambini nati durante lo scorso anno e aprire il nuovo, si spera di “rinascita”, nel segno della nuova vita che fiorisce. «Il 2020 un anno difficile, ma la nostra comunità si è arricchita di una speranza di vita “la tua nascita”», è questo il messaggio allegato a ogni alberello insieme a un sacchetto di confetti. Gli alberelli sono stati acquistati in un’azienda florovivaistica di Lurate Caccivio con le indennità di carica del sindaco Anna Gargano, del vicesindaco Isabella Dominioni e dell’assessore Rosanna Anghileri. La distribuzione è stata effettuata direttamente dal primo cittadino e dal suo vice.