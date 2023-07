Alberi caduti e tetti scoperchiati per il maltempo

La tempesta che si sta abbattendo sul Comasco ha fatto ingenti danni, in particolare nella zona dell'Olgiatese e dell'Erbese.

I danni per il maltempo

Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Como si segnalano circa una sessantina di interventi in corso in questi minuti per piante e rami pericolanti, oltre che per tetti scoperchiati. Al momento le zone più colpite sono quelle tra Anzano e Alserio dove squadre del distaccamento di Erba stanno soccorrendo le persone nelle autovetture e quella dell'Olgiatese: in particolare a Olgiate Comasco si segnalano alberi caduti, tetti di cascine e di aziende agricole scoperchiati, zone senza corrente elettrica e via Carducci a Baragiola è bloccata per piante cadute sulla strada. Ma non solo: è senza corrente la zona di via Luraschi e via San Gerardo, e il semaforo in via San Gerardo all’intersezione con la Statale è fuori uso.

Nell'Erbese, più precisamente a Lambrugo, si segnala la chiusura in entrambe le direzioni del tratto lungo la Ss342 "Briantea" a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Inoltre, si segnala anche la caduta di un albero a Inverigo che ha interrotto la linea Trenord che collega Asso e Milano.

La situazione è in continua evoluzione.

Distrutto il pollaio didattico

Purtroppo a Olgiate Comasco, in via Repubblica, il giardino della scuola primaria ha subito ingenti danni con il pollaio didattico che è stato completamente distrutto.

Colpite le aziende agricole

Nella frazione di Rongio, sempre ad Olgiate Comasco, l'azienda agricola De Carli ha avuto il tetto scoperchiato e travi e pezzi della copertura sono finite in via Cappelletta, con la strada che è al momento chiusa.

Danni anche a Lurate Caccivio

Nella frazione di Castello si segnala la caduta di un pino che non ha causato fortunatamente danni o feriti, in via Variola di Lurate Caccivio, invece la strada è bloccata per un albero caduto con gli operai al lavoro per liberarla.

Sempre a Castello, nella zona del campo sportivo di Castello, si segnalano otto piante spaccate a metà.

A fuoco il quadro elettrico a Mariano Comense

Interventi anche a Mariano Comense dove questa mattina in via Sant'Ambrogio ha preso fuoco un quadro generale, facendo saltare la corrente.

Gironico e Montano gli episodi più impressionanti

A Gironico e a Montano Lucino si sono verificati i due episodi più impressionanti: nel primo comune tre escursionisti sono stati travolti da una pianta e hanno dovuto richiedere il soccorso dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino per essere liberati; a Montano, invece, un'automobile è stata distrutta da un albero di grosse dimensioni, ma il conducente è rimasto incredibilmente illeso.