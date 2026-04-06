Alberi caduti, il sindaco non ha dubbi: “Pineta da abbattere”

A causa del vento forte dei giorni scorsi, a Sormano sono caduti alcuni alberi. Il sindaco non ha dubbi: la pineta va abbattuta.

Alberi abbattuti dal vento

Piante cadute e abbattute dal vento nella pineta sopra la provinciale che porta alla Colma. Il messaggio del sindaco Giuseppe Sormani è forte e chiaro:

“Nel giro di pochi anni i pini hanno perso tutta la loro forza e ormai sono tutti o morti o malati: vanno abbattuti, non c’è altra strada”.

Un’area boschiva che è ormai sempre più fragile, non solo a causa delle condizioni meteo, in una pineta dove alcune delle piante sono state posate prima della seconda guerra mondiale, altre poco dopo. Ma negli anni gli incendi prima e l’attacco del bostrico dell’abete rosso poi hanno reso i pini sempre più fragili. E le folate che si sono abbattute nei giorni scorsi hanno complicato ancor di più le cose, causando la caduta di tre pini, nel giro di poche ore. Una pianta, invece, è caduta in zona Pian del Tivano, finendo sopra i cavi telefonici.

“La pineta sta morendo”

“La pineta sta pian piano morendo e le piante diventano sempre più instabili – dichiara il sindaco – Tutto questo sempre più rapidamente. Solo fino ad un paio di anni fa, i pini erano verdi e solidi, ora di verde è rimasta solo la cima. Si stanno deteriorando ad una velocità incredibile”.

Il tutto a causa del cambiamento climatico e dell’attacco del bostrico, insetto che scava sotto la corteccia e le cui larve si nutrono del legno. Il parassita è pericoloso e nocivo e ha contribuito in maniera notevole ad indebolire e danneggiare le piante. Tutti questi fattori, insieme alle raffiche di vento, hanno portato alla caduta dei pini, rimossi dalla carreggiata grazie ai Vigili del Fuoco. Una situazione che preoccupa, con la soluzione che è quella di provvedere al taglio: