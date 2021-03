Alberi monumentali sottoposti a monitoraggio speciale

Nella giornata di ieri, giovedì 25 marzo 2021, due alberi monumentali radicati in aree verdi del Comune di Figino Serenza sono stati sottoposti a un monitoraggio speciale da parte di un team di arboricoltori certificati coordinati da Andrea Pellegatta. A darne notizia è stato il primo cittadino, Roberto Moscatelli.

“I due alberi, il Cedro del Libano dell’area verde di via della Ferriera e il Cedro dell’Himalaya del parco di Villa Ferranti, sono stati sottoposti a prova di trazione controllata per valutare la tenuta delle radici in presenza di vento. L’indagine consiste nel sottoporre la pianta ad una trazione via via crescente tramite una fune. La risposta della pianta alla sollecitazione viene misurata con un inclinometro posto alla base dell’albero, per valutare la stabilità dell’apparato radicale e con un elastometro, posto sul fusto, per valutare il grado di elasticità delle fibre legnose sul perimetro esterno del tronco inferiore. Viste le dimensioni e la posizione dei due alberi pluricentenari, e’ stata controllata anche la chioma dei due alberi, attraverso la tecnica del tree-climbing, l’arrampicata in sicurezza sull’albero. Gli esperti stanno ora elaborando i dati e nei prossimi giorni consegneranno al Comune, che ha commissionato i lavori con lo scopo di valutare la sicurezza dei due alberi, la relazione con i risultati. Da una prima valutazione i dati ottenuti sono comunque confortanti”.