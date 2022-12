Albese, esce da casa dello spacciatore con la droga: perquisizione e arresto di un 62enne

Albese con Cassano, esce da casa dello spacciatore con la droga: perquisizione e arresto di un 62enne

Nella serata di ieri, venerdì 9 dicembre 2022, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como nel corso di servizi antidroga tenevano d'occhio la casa di un noto spacciatore di Albese con Cassano quando hanno notato un soggetto con atteggiamento guardingo uscire proprio dalla sua abitazione.

Il successivo controllo dell’uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare 1.68 grammi lordi di cocaina. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nell’abitazione del comasco 62enne residente in paese noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno della casa hanno sequestrato 11,95 grammi di cocaina divisa in dosi, 4.000 euro in contanti e un bilancino di precisione nonchè materiale per il confezionamento della sostanza.

A quel punto l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo. Il 62enne di Albese è stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e a 44.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo altresì la sua custodia in carcere.