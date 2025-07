Albiolo saluta l'ex mensa: al suo posto un'area didattica all'aperto

Sul territorio

Iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, i lavori di demolizione del fabbricato di via Indipendenza.

L'edificio sede dell'ex mensa scolastica, in fase di abbattimento, lascerà spazio a una grande area verde che valorizzerà l'intero complesso scolastico di Albiolo.

Bye bye all'ex mensa

Hanno preso il via nella mattinata odierna, lunedì 7 luglio, le operazioni di demolizione del fabbricato situato nel compendio immobiliare di via Indipendenza, che in passato ospitava la cooperativa di consumo e, successivamente, la ex mensa scolastica, mai effettivamente utilizzata, oltre ad alcune aule. L’edificio, da anni in disuso e ormai obsoleto sotto il profilo strutturale e funzionale, sarà abbattuto per liberare spazio e permettere la realizzazione di un’area didattica all’aperto a servizio della scuola primaria. L’intervento è stato affidato alla ditta "Comedil Mangino" Srl di Olgiate Comasco, per un importo complessivo di 147.000 euro.

Il futuro

Le tempistiche stimate per i lavori sono di circa una settimana: nessun tipo di disagio, dunque, per il prossimo anno scolastico. "Nel prossimo futuro nascerà un grande prato - sottolinea il sindaco Mario Bernasconi - Si tratta di uno spazio che potrà essere utilizzato dagli alunni per la ricreazione e per attività didattiche all’aria aperta. Una volta completata la demolizione, l’area sarà completamente liberata, pulita e ordinata, offrendo maggiore respiro all’intero edificio scolastico. Saranno rimosse anche le coperture esterne che collegano il fabbricato alla scuola. Successivamente, si sta valutando la realizzazione di un collegamento coperto tra la scuola e la mensa, in modo che gli studenti possano essere riparati durante il tragitto». E non solo. «Dove sono stati sistemati il refettorio e l’ingresso del centro civico, si trova un grande muraglione che potrebbe essere collegato a una costruzione da destinare ad altri usi: valuteremo come valorizzarlo al meglio".

E se dovesse concretizzarsi la fusione con Valmorea?

Ci sono anche scenari amministrativi che potrebbero influire sulle scelte future. "Sarà importante tenere conto dell’evoluzione della possibile fusione con Valmorea, per capire come potranno influire gli sviluppi futuri sul destino di quell’immobile”.