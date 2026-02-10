Albiolo senz’acqua per una giornata: scuole a rischio chiusura

Domani, mercoledì 11 febbraio, dalle 9 alle 16.30, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in tutto il territorio comunale di Albiolo.

Paese senz’acqua

Il provvedimento si è reso necessario dopo il ritrovamento inatteso di una tubazione durante gli scavi di un cantiere privato in via della Piazzola, nelle vicinanze del campo sportivo “Oral”. La condotta, risalente probabilmente a diversi decenni fa, non risulta presente nelle mappe ufficiali e questo ha reso necessario un intervento complesso e non programmato. La tubazione è collegata alla torre dell’acquedotto pensile, elemento iconico del paese, ben riconoscibile insieme alla chiesetta di Sant’Anna e al castello degli Odescalchi.

Scuole e utenze coinvolte

Lo stop interesserà tutte le utenze, domestiche e non. Particolare attenzione è rivolta alle scuole, in particolare alla primaria, che domani prevede anche il rientro pomeridiano. La possibilità di mantenere aperto il plesso dipenderà dall’arrivo di un’autobotte, richiesta dal Comune come soluzione precauzionale. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha attivato un’unità di crisi, coinvolgendo giunta e uffici, in costante contatto con la dirigenza scolastica e con “Como Acqua”. Scuola dell’infanzia e asilo nido, invece, hanno comunicato di essere in grado di gestire autonomamente l’emergenza grazie a scorte già predisposte.

Avvisi e organizzazione

L’informazione è stata diffusa anche alla cittadinanza al termine delle messe del fine settimana, con l’invito a organizzarsi per tempo facendo scorte d’acqua. Domani ricorre, inoltre, la Giornata del malato e la festa della Madonna di Lourdes: le iniziative previste in oratorio nel pomeriggio, rivolte soprattutto agli anziani, si svolgeranno regolarmente grazie alle riserve d’acqua già disponibili.