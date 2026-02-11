Emergenza idrica

Albiolo senz’acqua, ma la primaria resta aperta grazie all’autobotte

Gli studenti non hanno perso le lezioni nonostante lo stop previsto per tutta la giornata.

Albiolo senz’acqua, ma la primaria resta aperta grazie all’autobotte

Albiolo · 11/02/2026 alle 11:03

Oggi, mercoledì 11 febbraio, Albiolo è senz’acqua fino alle 16.30, ma la scuola primaria resta aperta grazie all’autobotte di “Como Acqua”.

Lezioni regolari grazie a un’autobotte

Da questa mattina alle 9 fino alle 16.30, Albiolo resta senz’acqua per consentire a “Como Acqua” di spostare una tubazione rinvenuta nei giorni scorsi durante i lavori in via della Piazzola, vicino al campo sportivo “Oral”. Nonostante l’interruzione dell’erogazione, la scuola primaria ha potuto accogliere regolarmente alunni e personale grazie all’autocisterna arrivata sul posto.

Coordinamento efficace

L’Amministrazione comunale, in contatto con la dirigenza scolastica, ha gestito l’arrivo dell’autobotte e le scorte necessarie, evitando disagi. Scuola dell’infanzia e asilo nido hanno invece potuto fare affidamento sulle proprie riserve. La giunta comunale fa sapere che la situazione è completamente sotto controllo e che gli studenti stanno proseguendo le attività senza problemi.

L’autobotte arrivata in mattinata alla primaria di Albiolo
Tu cosa ne pensi?