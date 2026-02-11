Albiolo senz’acqua, ma la primaria resta aperta grazie all’autobotte

Oggi, mercoledì 11 febbraio, Albiolo è senz’acqua fino alle 16.30, ma la scuola primaria resta aperta grazie all’autobotte di “Como Acqua”.

Lezioni regolari grazie a un’autobotte

Da questa mattina alle 9 fino alle 16.30, Albiolo resta senz’acqua per consentire a “Como Acqua” di spostare una tubazione rinvenuta nei giorni scorsi durante i lavori in via della Piazzola, vicino al campo sportivo “Oral”. Nonostante l’interruzione dell’erogazione, la scuola primaria ha potuto accogliere regolarmente alunni e personale grazie all’autocisterna arrivata sul posto.

Coordinamento efficace

L’Amministrazione comunale, in contatto con la dirigenza scolastica, ha gestito l’arrivo dell’autobotte e le scorte necessarie, evitando disagi. Scuola dell’infanzia e asilo nido hanno invece potuto fare affidamento sulle proprie riserve. La giunta comunale fa sapere che la situazione è completamente sotto controllo e che gli studenti stanno proseguendo le attività senza problemi.