Albiolo, trenta giovani rispondono all’invito del Comune

Buona partecipazione venerdì 20 marzo ad Albiolo per il primo incontro promosso dal Comune con i giovani del paese: al centro del confronto idee, esigenze e proposte per rendere più vivace e partecipata la vita del territorio.

Un’accoglienza calorosa

L’appuntamento, rivolto alla fascia tra i 15 e i 30 anni, arrivava dopo l’invio di 360 lettere da parte dell’Amministrazione comunale. Una partecipazione non scontata, sottolineata fin dall’inizio della serata sia dal sindaco Mario Bernasconi sia dalla consigliera delegata alle politiche giovanili Vania Targa.

Ad aprire l’incontro è stato il primo cittadino, che si è rivolto direttamente ai ragazzi presenti: “Voi sarete il futuro – ci auguriamo anche amministrativo – del nostro paese. Sembra una banalità, ma per noi siete importanti: vogliamo affrontare un discorso con i giovani ma, al tempo stesso, vogliamo che siano gli stessi giovani a portarlo avanti”. Poi la parola è passata a Targa, che ha spiegato il senso dell’iniziativa: non presentare ai ragazzi un progetto già confezionato, ma partire dalle loro esigenze. I trenta presenti sono stati quindi divisi in cinque gruppi, con due domande guida: “Cosa vorreste dal Comune?” e “Cosa vorreste che il Comune realizzasse per voi?”. “Il riassunto è semplice – ha sintetizzato la consigliera – voi proponete e noi cerchiamo di realizzare ciò che proponete”.

Le idee e il futuro

Dal confronto sono emerse numerose proposte, tra cui la riapertura e la valorizzazione del centro giovani come spazio inclusivo e polifunzionale, la riqualificazione di campetti e aree verdi, spazi studio, attività culturali e creative, tornei sportivi e momenti di socialità, nonché l’attivazione di sportelli di supporto psicologico. È stato anche chiesto maggiore coinvolgimento di chi è più distante dai canali digitali e l’utilizzo degli spazi comunali per eventi condivisi e iniziative formative. Presente anche Loredana Maio, del Consorzio Servizi sociali dell’Olgiatese, che si è detta colpita dalla varietà delle proposte e degli spunti emersi dai ragazzi.

Il percorso proseguirà con un prossimo incontro previsto per il 17 aprile, per lavorare concretamente sulle proposte emerse e trasformarle in azioni concrete con il supporto dell’Amministrazione.

La soddisfazione del sindaco

A margine della serata, il sindaco Bernasconi ha espresso gratitudine per l’andamento dell’incontro: “Mi ha emozionato la presenza di giovani interessanti e interessati, capaci di portare idee non solo per loro ma anche per una vita cittadina migliore. È stato un inizio di successo”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il bisogno di condivisione e di supporto rispetto alle fragilità dei ragazzi, ringraziando Targa e Maio per la collaborazione.