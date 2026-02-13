Albiolo, ufficializzate la date della sagra di Sant’Anna

Il Comune di Albiolo ha ufficializzato le date della prossima sagra di Sant’Anna: il luna park sarà aperto dall’11 luglio al 2 agosto, con eventi speciali nel tradizionale week-end della festa.

Luna park e attrazioni

Il luna park sarà allestito da sabato 11 luglio a domenica 2 agosto in piazza Mercato di via San Francesco, con giostre e attrazioni aperte per tutto il periodo, offrendo divertimento per grandi e piccini. Gli allestimenti e il funzionamento delle attrazioni seguiranno i tempi tecnici previsti per il montaggio e lo smontaggio, garantendo sicurezza e regolarità durante tutta la manifestazione.

Eventi e tradizione della sagra di Sant’Anna

Come da tradizione, l’ultimo week-end di luglio, dedicato alla sagra di Sant’Anna, sarà arricchito da bancarelle e attività festive, con la serata di sabato generalmente accompagnata dallo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti più attesi della festa. L’Amministrazione comunale ha già informato i partecipanti dell’edizione precedente per assicurare continuità e correttezza nell’organizzazione della manifestazione.