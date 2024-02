Alessandra Roncoroni si è spenta a 54 anni: "Donna solare e amante degli animali"

Un sorriso che non si può dimenticare. Sorrideva sempre Alessandra Roncoroni. Era il suo tratto distintivo, insieme a un’innata generosità e alla voglia di stare in mezzo alle altre persone. Con il sorriso sulle labbra ha combattuto fino all’ultimo con una malattia con la quale conviveva dal 2021. Fino allo scorso 14 febbraio: nel giorno di San Valentino, nel giorno che celebra l’amore proprio come Alessandra ha fatto ogni giorno della sua vita, si è spenta a soli 54 anni.

Ne avrebbe compiuti 55 il prossimo 20 luglio, un giorno speciale per il mondo intero: era nata infatti nel 1969, nel giorno in cui Neil Armstrong, comandante della missione Apollo 11, e il compagno Buzz Aldrin sbarcavano per la prima volta nella storia dell’umanità sulla Luna. Ce lo aveva raccontato in occasione dei suoi cinquant’anni e delle celebrazioni del mezzo secolo dall’allunaggio:

"Mia mamma racconta che mentre era in ospedale anche medici e infermieri erano in fibrillazione a guardare tv la partenza e lo sbarco. Io purtroppo non ho potuto vivere quel momento, l’ho solo studiato".

Amava il contatto con le persone

Casnatese doc, aveva studiato alle Canossiane di Como per diventare maestra d’asilo, ma il viaggio della vita l’aveva portata verso altre avventure. Negli ultimi anni aveva lavorato come commessa alla libreria Ubik di Como e dal 2017 all’edicola tabacchi dell’Iper di Grandate.

"Le piaceva moltissimo stare a contatto con le altre persone" racconta con emozione la sorella Marzia Roncoroni. Lo conferma il fiume di messaggi di cordoglio arrivati anche sui social network da amici vicini e lontani.

"Alessandra aveva studiato pianoforte e nel tempo libero le piaceva moltissimo suonarlo - ha aggiunto la sorella - però quello che più amava fare era aiutare cani e gatti in difficoltà, trovare loro una casa e una famiglia. Lei stessa ha aperto le porte della sua casa a due cagnolone arrivate dalla Calabria e a un gatto nero, Totò: lo prese subito con sé perché seppe che era stato buttato nella spazzatura per scaramanzia".

Alessandra, oltre alla sorella Marzia, lascia mamma Elda, il marito Fabio con cui era sposata da trent’anni e l’amatissima figlia Linda. Casnate con Bernate darà l’ultimo saluto ad Alessandra Roncoroni sabato 17 febbraio, alle 10.30 in chiesa parrocchiale.