Alex Zanardi trasferito nel presidio dell’Ospedale Valduce “Villa Beretta”

Tutta Italia fa il tifo per Alex Zanardi, pregando e sperando che l’uomo per eccellenza simbolo di forza, possa uscire da quel tunnel buio in cui è caduto dopo il drammatico incidente. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Siena dove è stato ricoverato e sottoposto a diversi delicati interventi chirurgici, il campione è stato trasferito a Villa Beretta, il centro riabilitativo di Costa Masnaga, presidio dell’Ospedale Valduce.

Alex Zanardi trasferito per la riabilitazione

Sono passati 32 gironi da quel maledetto 19 giugno quando il campione paralimpico 53enne si è schiantato contro un mezzo pesante. Zanardi stava partecipando alla staffetta benefica ‘Obiettivo Tricolore lungo la strada provinciale 146 nella zona di Pienza, quando è avvenuto lo scontro devastante. Trasportato all’ospedale di Siena in elicottero è stato sottoposto a difficili interventi chirurgici ed è stato in terapia intensiva per oltre un mese. Ora dall’ospedale toscano hanno fatto sapere che ” si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta – hanno fatto sapere dal nosocomio Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale”.

Villa Beretta, centro di eccellenza

A prendersi cura di lui saranno quindi i medici del Presidio dell’Ospedale Valduce “Villa Beretta” di Costa Masnaga che è una struttura dedicata alla Medicina Riabilitativa, branca specialistica della Medicina “volta al recupero del miglior livello di funzione possibile delle persone con problematiche derivanti da disabilità determinate da malattie congenite o acquisite”.