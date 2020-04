Si è conclusa la campagna di raccolta fondi “All Together Now”, voluta e sostenuta da Pallacanestro Cantù, Tutti Insieme Cantù, Pallacanestro Varese e Il Basket Siamo Noi. Il derby della solidarietà si è giocato su un campo nuovo, in un clima profondamente diverso e anche il risultato finale rappresenta una novità rispetto ai 144 che lo hanno preceduto: il tabellone, infatti, segna € 16.635,00.

All Together Now chiusa la raccolta fondi di Pallacanestro Cantù e Varese

Questo il totale della cifra raccolta, che verrà equamente divisa per sostenere i soggetti designati alla vigilia come beneficiari, ovvero la Croce Rossa di Cantù e il Polo Ospedaliero di Varese. “Siamo davvero orgogliosi del risultato raggiunto – racconta Umberto Argieri, presidente di Il Basket Siamo Noi -. Sono stati 13 giorni molto intensi, vissuti fianco a fianco di tante persone che si sono prestate con grande generosità e affetto per sostenere una causa nobile. I protagonisti silenziosi sono loro, gente comune che, per una volta, vince meritatamente il premio di MVP della partita. 16.635 volte grazie. Grazie anche alle due società, Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese, per la grande disponibilità e per la sincera passione mostrate nel seguire in ogni dettaglio gli aspetti organizzativi”.

Angelo Passeri, presidente di Tutti Insieme Cantù e vicepresidente di Pallacanestro Cantù, aggiunge: “A nome di TIC e a nome del club desidero ringraziare Il Basket Siamo Noi e Pallacanestro Varese per il coinvolgimento, la loro è stata senza dubbio una splendida intuizione, che ci ha permesso, seppur virtualmente, di giocare questo derby. In attesa di tornare a sfidarsi sul campo, le due squadre hanno messo da parte ogni forma di antagonismo, dimostrando grande sensibilità in un momento davvero complicato. Ringrazio tutti i partecipanti, con la speranza di giocare presto il derby numero 145 tra Cantù e Varese”.