Alla piattaforma ecologica “Il Cilindro”, accesso tramite prenotazione online

Al centro di raccolta rifiuti “Il Cilindro” di Alzate Brianza, si entra tramite prenotazione online. La novità è attiva da oggi, lunedì 11 maggio 2020.

gli utenti, privati o attività economiche, potranno prenotare l'accesso alla piattaforma ecologica Il Cilindro al link https:// comune-di-alzate-brianza.re servio.com/.

Per chi non abbia la possibilità di prenotare online l’accesso al centro di raccolta rifiuti di via Valfrancia, sono inoltre attivi due numeri di telefono a cui i cittadini di Alzate, Anzano, Alserio, Brenna e Lurago possono effettuare le loro prenotazioni: 334/1031679 o 333/6184753. I due numeri saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, a partire da domani, 12 maggio 2020. Il numero verde fino a ora attivo per le prenotazioni è stato disattivato.

Rimangono inalterate le modalità di accesso: è garantito il conferimento di tutti i rifiuti assimilabili agli urbani. Alla piattaforma è consentito l’accesso di un solo utente alla volta, che è tenuto a indossare la mascherina e i guanti e potrà accedere solo in automobile. Non saranno ammessi gli accessi di utenti in bici, in moto o a piedi.