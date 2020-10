Alla Pontelambrese giocatori positivi al Covid

Ci sono diversi giocatori positivi al Covid in casa Asd Pontelambrese, nella Prima squadra.

Un primo comunicato a conferma della notizia arriva dalla Speranza Agrate, squadra che domenica scorsa ha giocato contro la Pontelambrese.

“A seguito della tempestiva informazione da parte della società ASD Pontelambrese, la società ASD Speranza Agrate comunica che l’attività della Prima Squadra è momentaneamente sospesa. Infatti diversi giocatori della società comasca, ultima avversaria della Speranza Agrate domenica in campionato, sono risultati positivi al COVID-19. Dunque il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Sportivo, in accordo del medico della società, ha momentaneamente sospeso ogni attività della nostra Prima Squadra in attesa che i nostri atleti svolgano ed abbiano il risultato dei tamponi”.