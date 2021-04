Sorpresa per gli ospiti della rsa Garibaldi Pogliani di Cantù. Lo Spi Cgil di Como e l’associazione Amici del Bosco di Cantù hanno acquistato e donato una stanza degli abbracci alla rsa Garibaldi Pogliani di Cantù. Oggi, giovedì 15 aprile 2021, la consegna.

Alla rsa Garibaldi Pogliani arriva la stanza degli abbracci

La stanza è una struttura gonfiabile, facilmente collocabile sia dentro sia fuori dagli edifici, all’interno della quale, in totale sicurezza, separati da una parete in Pvc, i familiari potranno incontrare e abbracciare i propri cari.

Il primo a prendere parola è stato il presidente della rsa, Silvano Cozza: “Ringrazio per questo bellissimo regalo – ha spiegato – . Lo faccio a nome degli ospiti e dei parenti, che saranno quelli che ne usufruiranno. Ben venga tutto ciò che può avvicinare, visto che in questo momento non ci può essere il contatto. Mi auguro che questa struttura serva per poco e che si possa presto tornare alla normalità”.

Marinella Magnoni, segretaria generale Spi Cgil Como: “Questo è un omaggio, un dono che facciamo con tutto il cuore come sindacati e come associazione Amici del Bosco di Cantù. Uno dei problemi più grandi in questi mesi, per gli ospiti delle rsa, è stato quello di non poter abbracciare i propri cari. Non possiamo risolvere tutti i problemi, ma questa piccola cosa possiamo farla, ovvero permettere di nuovo a ospiti e parenti, di rivedersi e riabbracciarsi”.

Presenti all’inaugurazione della stanza anche Carlo Rossini e Marina Pedraglio, componente della segreteria dello Spi Cgil di Como, Barbara Maiuri, segretaria della lega di Cantù, Claudio Rossi, medico della struttura, Fausta Grassi e Giovanna Rubatta, rispettivamente direttore sanitario e direttore generale della struttura e Fulvia Nember, dell’associazione Amici del Bosco.