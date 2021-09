Alla scoperta del cielo stellato dall'Alpe del Viceré: appuntamento per gli appassionati di stelle venerdì prossimo 10 settembre.

E' il nome dell'appuntamento in programma per venerdì prossimo 10 settembre dalle 20.30 alle 23 all'Alpe del Viceré. Una serata sulle costellazioni, tra scienza e leggenda, con l'astronomo e guida ambientale escursionistica Roberto Ciri, che insegnerà come riconoscere le costellazioni, quali storie ci raccontano, i segreti della Via Lattea e molto altro.

Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona per gli adulti; 10 per i bambini al di sotto dei 14 anni, e si svolgerà con un minimo di 10 e un massimo di 30 persone. In caso di maltempo o cielo nuvoloso la serata non potrà avere luogo. Per informazioni e prenotazioni: Roberto Ciri 328/3874163 o Roberto Binda 333/2463876.