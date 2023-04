Alla “Tenuta de l’Annunziata” il set di “Cotto e mangiato"

Alla “Tenuta de l’Annunziata”, Tessa Gelisio per registrare le puntate della rubrica culinaria “Cotto e Mangiato”: oggi, 8 aprile 2023, la trasmissione del primo episodio su Italia 1 con il menù di Pasqua preparato dagli chef Andrea Mainardi e Theo Penati

“Tenuta de l’Annunziata”, una location immersa nella natura

Un agriturismo circondato da 13 ettari di verde in provincia di Como, un centro benessere e un bosco bioenergetico sulle colline comasche sono solo alcune delle esperienze che possono essere vissute alla “Tenuta de l’Annunziata”, in Via Dante Alighieri 13, a Uggiate Trevano. E quale posto migliore, per registrare “Cotto e mangiato? il programma televisivo nato nel 2008 con Benedetta Parodi, per realizzare le nuove puntate della rubrica culinaria ha scelto l’oasi di benessere insediata in provincia di Como.

Elisabetta Guffanti, resident manager, e Domenico Abbruscato, restaurant manager, hanno raccontato come la tenuta Uggiatese sia stata scelta anche grazie al ristorante “Quercus” che ha come principi guida la stagionalità e freschezza degli alimenti. Inoltre, la proposta gastronomica dello chef Salvatore Musso segue una linea green, ma sempre innovativa e ricercata. Rispetto per il proprio territorio, conoscenza della natura e passione verso ciò che quest’ultima dona e regala sono criteri fondamentali per “Tenuta de l’Annunziata”. Insomma, l’abc di una mission volta alla sostenibilità.

Alla “Tenuta de l’Annunziata” Tessa Gelisio e grandi chef

Una puntata dedicata alla Pasqua, una nuova rubrica “Smiling menu” e un set all’aria aperta per cucinare circondati dalla natura Uggiatese alla “Tenuta de l’Annunziata". La conduttrice Tessa Gelisio ha condotto cinque nuovi appuntamenti televisivi di “Cotto e mangiato” che andranno in onda da oggi, sabato 8 aprile, su Italia 1. Ma al suo fianco, anche lo chef Andrea Mainardi, che accompagna i colleghi in tutti gli appuntamenti televisivi registrati: “Giriamo in posti diversi e spesso, essendo puntate itineranti non ci si annoia mai - racconta, stupito dalla location - Ricette diverse, modi di fare diversi, così come gli ingredienti. In questo modo, sto conoscendo eccellenze straordinarie”. Per lo chef Roberto Conti, la tenuta “è un posto incredibile e, per raggiungerla, sono passato da Appiano Gentile, dove ho la squadra del cuore”, scherza. Insieme a loro, sul set della “Tenuta de l’Annunziata” presenti anche Luca Perego, Theo Penati, Elio Sironi, Cesare Battisti e Raffaele Lenzi. Divertimento e sorrisi, ma anche capacità e competenza. Sul set, il mix perfetto.