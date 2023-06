Allagamento: statale dei laghi di Pusiano e Garlate temporaneamente chiusa a causa di un allagamento.

Allagamento, disagi per la viabilità

La statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate è temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord all’altezza del chilometro 15, per un allagamento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la zona, a Suello, in provincia di Lecco.

Traffico deviato

Il traffico è deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Appello alla massima prudenza

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Inoltre, ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.